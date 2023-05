Tot i els plans d'igualtat, la bretxa salarial entre homes i dones continua sent una realitat. Segons l'últim informe d'ICSA i EADA, en el cas dels càrrecs directius, la presència femenina és només del 16% i la diferència salarial amb els hòmens arriba als 10.000 euros anuals. A més, es constata que a les grans empreses és on més es nota aquesta diferència, ja que només hi ha un 19% de dones directives.

A més, el text indica que no hi ha confiança mútua entre gèneres i que la pandèmia no ens ha ensenyat res, sinó que ha agreujat el problema. Segons l'informe, per cada 100 euros que cobra una dona, un home en cobra 112 de mitjana.

Poca presència als càrrecs directius

La presència de les dones en els alts càrrecs continua sent escassa. Per una banda, avui en dia els homes ocupen el 83,4% dels càrrecs directius, per la qual cosa la presència femenina queda relegada a una petita minoria. Per l'altra banda, és en les grans empreses on més evident es fa aquesta diferència, pel fet que només hi ha un 19,4% de presència de dones directives.

En el cas dels càrrecs intermedis, la distància entre la quantitat de dones i homes disminueix, però encara queda per treballar per reduir el 35% de diferència. Entre els assalariats és on més igualtat hi ha amb menys d'un 10% de diferència. De totes les dones directives, més de la meitat es troben a la petita empresa. Entre els motius es troba l'increment de dones emprenedores i la proximitat entre els treballadors.