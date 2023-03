La inflació desbocada es va menjar els increments dels sous de l'any passat, que van ser al voltant d'un 3%. Una situació que ha afectat tots els rangs i àmbits del mercat laboral, però que ha tingut una especial incidència en la classe treballadora. I és que un informe d'EADA Bussines School posa de manifest que, tot i que el sou dels empleats ha augmentat un 3,7%, són els que més poder adquisitiu han perdut.

01.17 min La inflació creix per sobre dels sous i la societat s'empobreix | Àlex Cabrera

Els treballadors més colpejats per la inflació són els del comerç i turisme, seguit de la construcció i del transport. En canvi, els directius del sector del comerç i turisme són els que més han notat un increment del sou respecte a l'any passat. Destaca també que Catalunya és la segona comunitat amb els sous més alts, a tots els rangs laborals.

El sou mitjà a Catalunya, 24.815 euros El salari mitjà brut dels treballadors espanyols s'ha situat el 2022 en 24.269 euros a l'any, el que representa un augment del 3,71%. A Catalunya, se situa una mica més per sobre, en els 24.815 euros. Tot i aquest increment, la inflació pels núvols deixa sense efecte les millores salarials, segons l'informe. Els càrrecs intermedis són els que més han aconseguit remuntar, amb un augment del sou del 6%. Els directius, per la seva banda, van cobrar un 3,4% més que el 2021, fins als 65.531 euros l'any de mitjana. El creixement dels preus no ve acompanyat d'un increment del sou corresponent, per la qual cosa el poder adquisitiu cau. Les dades acumulades des del 2007 mostren que la inflació escala fins al 32,9%, mentre que el poder adquisitiu dels treballadors només ho fa en un 23,9%, lluny del 28,66% dels càrrecs intermedis i per sota del 24,49% dels directius.

Comerç i turisme, el pitjor remunerat La indústria i les finances van estar els sectors on millor es cobrava com a empleat, segons l'informe, amb un sou mitjà de 28.560 euros i 25.490 euros respectivament. En canvi, el comerç i turisme continua sent el sector on pitjor es cobra, amb 16.913 euros de mitjana, i no ha notat un increment significatiu des de l'any passat, com al sector de la construcció. 02.20 min La inflació empobreix els treballadors Pel que fa al sector serveis i transport, es mantenen també entre els menys remunerats, però sí que han notat un increment de sou respecte al 2021. El salari mitjà brut dels treballadors se situa en els 20.577 euros i 19.465 euros respectivament. Pel que fa als directius, el creixement més pronunciat ha estat en el sector del comerç i turisme, fins a situar-se en els 69.371 euros, tot i que continua sent on pitjor es cobra.