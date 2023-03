10:15

Comença el judici a la consellera Meritxell Serret per presumpta desobediència

El judici a la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat, Meritxell Serret, en què està acusada de presumpta desobediència per l'organització i la celebració del referèndum de l'1-O el 2017, ha començat aquest dimecres a les 10.15 hores al TSJC. La Fiscalia demana per a Serret una condemna d'un any d'inhabilitació i una multa de 12.000 euros per suposadament intervenir per garantir l'1-O quan encapçalava la Conselleria d'Agricultura. El judici quedarà vist per a sentència suposadament aquest dimecres. Serret l'encara després de personar-se davant el Tribunal Suprem el març del 2022 en tornar de Bèlgica, on se'n va anar a viure després de l'1-O tal com van fer altres consellers del govern que liderava l'expresident Carles Puigdemont.