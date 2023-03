La presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, creu que en el retorn de Clara Ponsatí s'ha trobat una societat i un país "molt millor del que va deixar" quan va marxar de Catalunya després de l'1-O: "El Codi Penal que tenim ara operatiu és diferent del que existia quan va marxar i és similar als codis dels països del nostre entorn i a Europa".

Marín considera que s'ha tractat a Clara Ponsatí com a qualsevol altra persona en una situació similar i que la justícia ha de fer la seva feina: "Tots hem d'assumir les conseqüències dels nostres actes, és vàlid per Ponsatí o pels altres ciutadans".

La presidenta de la Diputació reconeix que durant tota la legislatura hi ha hagut veus demanat el trencament del pacte amb Junts , que va tenir un ressò " supermediàtic " i creu que els diputats de Junts a la Diputació estan " satisfets i còmodes ": "No sé què pensen tots els de Junts, però si ells continuessin pensarien el mateix ".

Marín aposta per una reedició del pacte amb Junts a la Diputació

Marín reclama diàleg abans d'aprovar el decret de sequera

Marín critica la gestió de la sequera que ha fet el govern de la Generalitat i l'acusa de culpabilitzar els ajuntaments abans de parlar amb ningú: "La cimera s'havia d'haver fet abans de fer el decret. Primer parlem, dialoguem i després prenem les decisions".

La presidenta de la Diputació assenyala l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) de no haver actuat amb prou celeritat i de no invertir prou recursos: "L'ACA només ha invertit el 25% del pressupost, la sequera no ha arribat en una setmana o un mes".