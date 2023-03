Núria Marín: "Ponsatí ha tornat a una societat molt millor de la que va deixar"

Núria Marín defensa que Clara Ponsatí s'ha trobat una societat i un país "molt millor del que va deixar". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, admet que "és possible" que la detenció i posada en llibertat de l'exconsellera pugui revivar l'independentisme: "No sé si és un tema a conseqüència de les eleccions municipals". La presidenta de la Diputació de Barcelona defensa reeditar el pacte entre el PSC i Junts a la institució: "Allò que funciona, no cal canviar-ho. El resultat ha estat excepcional. Ens hem entès perfectament". Creu que els diputats de Junts estan "satisfets" amb el pacte amb el PSC a la Diputació de Barcelona.

L'alcaldessa de L'Hospitalet insisteix en el soterrament de les vies del tren com a gran transformació pendent. Veu "evident" que no hi ha una integració al 100% al barri de la Florida, però reivindica la feina "soterrada, però molt efectiva". Creu que no li passarà factura a la ciutat que el PSC hagi aprovat uns pressupostos amb ERC: "Necessitem que Catalunya es posi en marxa. Ha estat paralitzada". Creu que la cimera de la sequera s'hauria d'haver fet abans del decret. I explica que Celestino Corbacho no li ha traslladat els motius del dolor amb la seva relació.