La polèmica per l'anunci del conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, de fer una residència de gent gran a Santa Coloma de Gramenet si els republicans "eren decisius" al municipi, arribarà al Parlament. Aquest dimecres tots els grups, tret d'ERC, han votat a favor que comparegui d'urgència a la mateixa Comissió de Drets Socials.

PSC i Junts amenacen a demanar la dimissió

PSC, Junts, En Comú Podem i Cs han portat la petició que s'ha acabat aprovant. Vox també ho havia reclamat, però no ha entrat la petició a temps per a ser tramitada en la comissió d'aquest dimecres. Per la seva part, PPC i CUP també han criticat durament l'episodi i l'anunci de Campuzano.

La majoria de grups han vist en aquest episodi una vinculació entre la inversió i la condició que ERC acabi governant el municipi. Recordem que les paraules de Campuzano es van produït en un acte de campanya de les municipals del candidat república Gabriel Rufián. PSC i Junts, fins i tot han amenaçat de demanar-li la dimissió si no rectifica. ERC ha estat l'únic partit que no ha votat a favor la petició de compareixença del conseller.