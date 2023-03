18:31

Els Bombers donen per controlat l'incendi de Masquefa

Els Bombers donen per controlat l'incendi de Masquefa. Els efectius es troben remullant la zona, on s'hi acumulava molta vegetació i brossa. Han calgut motoserres per accedir a alguns barrancs i l'helicòpter s'ha retirat del servei. No hi ha danys personals però s'han socarrimat algunes tanques de cases. La zona afectada ha estat la urbanització El Masset.