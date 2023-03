17:40

Dos detinguts a Cervera per agredir un home amb una arma blanca

Els Mossos d'Esquadra van detenir entre diumenge i dilluns dos homes de 40 anys com a suposats autors d'un delicte de lesions i temptativa d'homicidi. Els fets van tenir lloc diumenge quan hi va haver l'alerta per una baralla amb ferits al carrer Duran i Sant Pere de Cervera. Hi havia un jove que tenia quatre ferides per arma blanca i va ser traslladat a l'Hospital d'Igualada. Informacions recollides per la policia local i testimonis apuntaven que hauria estat agredit per dues persones i que un d'ells havia fugit amb un vehicle. Poc després una patrulla va aturar el vehicle en qüestió a Tàrrega i van detenir al conductor. Dilluns es va detenir a Cervera la segona persona implicada.