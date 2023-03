10:38

El debat de la moció de censura de Vox començarà el 21 de març.

La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, comunicarà avui oficialment la data. Vox presenta a Ramon Tamames com a candidat per substituir a Pedro Sánchez. Una moció que tot apunta que no tirarà endavant perquè el partit d'ultradreta no té els suports necessaris. Des del govern espanyol volen aprofitar l'oportunitat per defensar el seu model de país davant la ciutadania. La gestió de l'executiu ha estat envoltada per la polèmica per la reforma de la llei del sí és sí.