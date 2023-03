L'exministra de Sanitat, Política Social i Igualtat, Leire Pajín, creu que hi ha "marge" durant el debat parlamentari per trobar una solució "consensuada" i "ràpida" sobre la llei de llibertat sexual. En aquest sentit, Pajín creu que la llei era necessària perquè "clarifica" el consentiment, però defensa que s'hagi d'ajustar: "Alguns jutges l'estan interpretant en el rang menor de penes". I argumenta a favor de la necessitat de la norma perquè hi ha hagut un augment de violència contra les dones "i veient sentències que no s'entenien".

No veu en perill la coalició de Govern Pajín coincideix amb la consellera d'Igualtat, Tània Verge, quan va dir aquí, al Cafè d'Idees, que calia ampliar la formació en gènere a jutges i magistrats. Pajín censura la pressió a què s'ha sotmès a la ministra Irene Montero si bé matisa que "ha estat més acompanyada. Nosaltres vam estar més soles". L'exministra de Sanitat diu que no veu en perill la coalició de Govern: "Calen consensos, la igualtat és un objectiu en què coincideix la coalició de Govern". Pajín afegeix també que en el debat sobre la 'llei trans', entre la coalició de Govern hi ha hagut "matisos" sobre l'acompanyament dels adolescents o les garanties jurídiques, però "no tant" en el reconeixement de dones trans. El Congreso aprueba la 'ley trans' para la libre autodeterminación de género

Satisfeta de la validació de la llei de l'avortament per part del TC En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4,Pajín es mostra satisfeta amb la validació de la llei de l'avortament per part del Tribunal Constitucional, 10 anys després de ser aprovada: "Era una llei molt treballada. Responia un problema d'aleshores". I recorda que van ser víctimes d'una "campanya orquestrada" arran de la proposta de llei de l'avortament: "Es continua pagant un preu massa alt per tenir aquest atreviment".