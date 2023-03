Leire Pajín: "Hi ha marge per una solució consensuada"

Leire Pajín creu que hi ha "marge" durant el debat parlamentari per trobar una solució "consensuada" i "ràpida" sobre la llei del 'només sí és sí'. L'exministra de Sanitat, Política Social i Igualtat creu que era necessària perquè "clarifica" el consentiment, però defensa que el legislador l'havia d'ajustar. Creu que no està en perill la coalició de govern. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, celebra amb "satisfacció" que s'hagi resolt judicialment sobre la llei de l'avortament després de deu anys. Creu que els atacs que va rebre són similars als que ara rep Irene Montero, però amb matisos: "Ha estat molt més acompanyada. Vam estar més soles". Assenyala que el debat sobre la llei trans ha estat en "matisos" sobre l'acompanyament dels adolescents o les garanties jurídiques, i no tant en el reconeixement de dones trans. La directora de Desenvolupament Global a ISGlobal de Barcelona també destaca que estem "molt més lluny" del que hauríem d'estar segons el calculat amb l'Agenda 2030.

Admet que ha "patit" el Procés, però destaca que ara vivim en una situació "radicalment diferent". Assegura que mai ha tingut cap problema per parlar en castellà a Catalunya, però creu que hi ha hagut "problemes de convivència" durant el Procés. I parla de la seva relació d'amistat amb Jordi Turull, a qui va visitar a la presó: "Continuem mantenint posicions diferents. Però és molt sa tenir entorns plurals".