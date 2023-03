La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, veu que "no té res de normal que es forci" la reforma de la Llei de llibertat sexual sense acord amb el ministeri d'Igualtat: "Em sembla inadmissible que el PSOE aprofiti el suport de PP i Vox". Verge afirma que les rebaixes de penes amb la llei del "només sí és sí" no es deu a una qüestió tècnica perquè la llei, ha passat tots els informes previs fins i tot el ministeri de Justícia: "El problema és la manca de perspectiva de gènere per part de la magistratura. Cal tornar a posar la violència en un lloc central i evitar la revictimització".

Amb formació de gènere no hi hauria tantes excarceracions En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Tània Verge reclama que jutges i magistrats facin cursos de perspectiva de gènere "més especialitzats en violències masclistes" i demana que s'obligui a tots els jutges i jutgesses fer-los. Verge diu que si el ministeri de Justícia reforces la formació, no hi hauria aquesta xifra tan elevada d'excarceracions. La consellera d'Igualtat diu que actualment, ni els magistrats del Tribunal Suprem ni els de Tribunal Constitucionals estan obligats a fer formació de gènere.



��️ "Falta perspectiva de gènere en bona part de la magistratura"



— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 10, 2023 ""Els diputats de Vox a Catalunya fan discursos xenòfobs associant sistemàticament immigració amb delinqüència"." Tània Verge reclama que els diputats de Vox no puguin fer "discurs d'odi" com passa al Parlament Europeu: "Si el discurs vulnera els drets d'igualtat, això no es considera llibertat d'expressió" i acusa els diputats de Vox a Catalunya de fer discursos xenòfobs: "Fan una associació sistemàtica d'immigració amb delinqüència".



Descarta abaixar l'edat penal de 14 anys: "Tenim l'obligació de protegir-los" Amb relació a l'agressió d'una nena d'onze anys a Badalona, la consellera d'Igualtat explica que cal fer una intervenció a molts àmbits, més enllà de la pornografia i destaca que el masclisme és present a totes les franges d'edats de la societat: "Això ho impregna tot. Hem de fer una intervenció en molts àmbits". Tània Verge descarta abaixar l'edat penal dels menors de 14 anys fins que saber en quina situació de vulnerabilitat també poden estar els menors acusats de l'agressió: "En tant que menors, també tenim l'obligació de protegir-los".



��️ "Això ho impregna tot. Hem de fer una intervenció en molts àmbits"



