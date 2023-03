El president de la Generalitat, Pere Aragonès, demana continuar amb el "compromís" de mantenir oberta la taula de diàleg entre el Govern espanyol i el català per resoldre el conflicte polític a Catalunya: "És un compromís de Pedro Sánchez. No es tracta d'una foto, ha de continuar, ho tenim pactat del mes de juliol".

Aragonès retreu al president del Govern, Pedro Sánchez, que el seu compromís amb Catalunya "és molt millorable" i l'acusa de tenir por al Partit Popular: "El gran problema del PSOE és que amb un ull mira a Catalunya i amb l'altre mira el PP".

En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4 , el president de la Generalitat ha insinuat que si no es compleixen aquests acords , en un futur si es volen arribar a altres pactes, "serà molt més car arribar a un acord" al Govern central, després ha matisat, i ha assenyalat que el que demanaran serà "més garanties" en les negociacions si no es compleixen. Aragonès afegeix que si són decisius al Congrés de Diputats , ERC treballarà perquè Vox i el PP no governin a Espanya : "Treballarem perquè l'extrema dreta no tingui posicions de poder . Això no és un xec en blanc ".

Junts per Catalunya intenta "erosionar" el Govern, diu Aragonès

Aragonès s'ha mostrat convençut que el PSC complirà els acords amb el Govern català sobre els pressupostos: "Hi ha uns acords fets. Ens mantindrem a aquest acord, als que signem". En aquest sentit, ha dit que no té motius per dubtar de la paraula dels seus interlocutors i acusa Junts per Catalunya d'intentar "generar esquerdes" per erosionar el govern: "Aquests temes no els han preocupat fins que el PSC els ha posat sobre la taula" en referència a la B40 o Hard-Rock.

Aragonès creu que l'eliminació del delicte de sedició no ha aconseguit del tot desjudicialitzar la política i denuncia una resistència d'una determinada cúpula judicial: "Hauria estat millor una llei d'Amnistia". En aquesta línia, sobre la revisió de la pena a Junqueras o Turull creu que hi ha jutges que critiquen el Congrés de Diputats: "Els jutges no són imparcials, estan en contra de la llei que han d'aplicar".