El Tribunal Suprem confirma la condemna de l'exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, i els exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull i Montserrat Bassa per un delicte de desobediència en concurs amb malversació. D'aquesta manera, rebutja rebaixar la pena per malversació i confirma la inhabilitació absoluta per a Junqueras i Bassa fins a 2031 i per a Romeva i Turull fins a 2030. Cap d'ells podrà aspirara cap càrrec públic durant aquest període. El TS ha pres aquesta decisió després de revisar la sentència del 'procés' d'acord amb la reforma penal que va eliminar la sedició i va modificar la malversació.



D'altra banda, l'alt Tribunal també condemna a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart com a autors d'un delicte de desordres públics i a Carme Forcadell, Josep Rull i Joaquim Forn per desobediència. Amb relació a aquests cinc condemnats, l'entrada en vigor de la reforma de 2022 determina l'extinció total de les seves respectives condemnes d'inhabilitació.



El tribunal nega que el derogat delicte de sedició pugui entendre's ara castigat en el nou delicte de desordres públics. La Sala adverteix que la reforma deixa impunes els processos secessionistes sense violència