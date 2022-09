Els líders del 'procés' esperen que el dictamen de l'ONU tingui conseqüències

Els exconsellers Josep Rull i Raül Romeva reclamen l'amnistia després del dictamen del Comitè de l'ONU que apunta que l'Estat espanyol va violar els seus drets i els d'Oriol Junqueras i Jordi Turull per haver-los suspès com a diputats abans de la condemna per l'1-O. Per Romeva es tracta "d'una victòria moral i política, però no només això" i creu que és "un pas endavant al camí cap al TEDH ", i demana a l'Estat espanyol que reaccioni. D'altra banda, Rull assegura que la resolució és "legalment vinculant", tot i que admet que és "poc optimista" amb que l'Estat espanyol mogui peça. Tot i això, destaca que tindran "munició jurídica" per a les causes ja obertes a Luxemburg i Estrasburg.

“⚖️ Raül Romeva creu que la decisió del Comitè de Drets Humans de l'ONU hauria d'obrir la porta a l'amnistia | @RTVECatalunya



��️ "L'única manera de desjudicialitzar el conflicte polític és anul·lant les causes" | @raulromeva



➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/JkT6QqQthK“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 2, 2022

Rull, Romeva i els advocats Carles Mundó i Jordi Pina han comparegut en roda de premsa des de Barcelona per valorar el dictamen del Comitè de l'ONU, mentre que l'advocat Nico Krisch ho ha fet des de Ginebra (Suïssa). Per problemes tècnics no han pogut ser en aquesta compareixença a Suïssa, com estava previst, ni Oriol Junqueras ni Josep Rull, que finalment ha comparegut des de Barcelona. Rull ha explicat que el seu avió aquest divendres al matí s'ha retardat i que, per tant, s'ha quedat a Barcelona. Jordi Turull tampoc ha acabat compareixent.