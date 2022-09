00:54

Els exconsellers Raül Romeva i Josep Rull pensen que la resolució obre la porta a l'amnistia i és una eina potent pel seu recurs davant el TEDH d'Estrasburg

L'independentisme situa com a clau el dictamen sobre els presos del 'procés', pensant en les causes judicials que estan pendents a Europa. Els socis de Govern, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, fan un parèntesi en la seva disputa per la suspensió de Laura Borràs com a presidenta del Parlament i entomen la resolució de les Nacions Unides com una victòria moral i també jurídica.

Rull, Romeva i els advocats Carles Mundó i Jordi Pina han comparegut en roda de premsa des de Barcelona per valorar el dictamen del Comitè de l'ONU, mentre que l'advocat Nico Krisch ho ha fet des de Ginebra (Suïssa). Aquest últim ha subratllat que l'Estat ha de fer canvis legals per garantir que no es torni a repetir una violació de drets polítics com en el cas dels polítics independentistes, tal com ha assenyalat el comitè de l'ONU.

"El comitè no pot forçar a fer-ho, però cada pas de no compliment posa Espanya fora de la família de les democràcies liberals", ha remarcat l'advocat, tot subratllant que no complir el dictamen comportarà "problemes de reputació importants" a l'Estat a l'ONU. | ELENA GARCÍA