El Suprem manté la inhabilitació de Junqueras set anys més

Oriol Junqueras estarà inhabilitat i, per tant, no es podrà presentar com a candidat a unes eleccions fins el 2031, igual que Dolors Bassa. Raül Romeva i Jordi Turull no podran exercir càrrec públic fins el 2030. El Tribunal Suprem ha revisat la sentència del procés després de la reforma del Codi Penal. En canvi, aixeca la inhabilitació als altres 5 encausats.

Tant Esquerra com Junts carreguen contra la sentència i anuncien que presentaran recurs al Constitucional per arribar a instàncies europees. El Partit Popular veu en el Suprem el contrapès a Pedro Sánchez i la Moncloa respon acusant els populars de mentir.