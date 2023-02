10:18

No es detecten nous casos de grip aviària a Arbeca

Les granges immobilitzades arran del brot de grip aviària que es va declarar divendres a una granja d'indiots a Arbeca podrien comercialitzar ous a partir d'avui, si Agricultura hi dona el vistiplau. Per ara no s'han detectat nous casos en cap de les granges afectades, una vuitantena. Així, una vuitantena de granges ubicades a 10 km a la redona del focus principal podran comercialitzar ous, sempre que es compleixin condicions de bioseguretat. Un virus que en principi no es transmet als humans. El brot va suposar el sacrifici de 37 mil indiots i 50 mil guatlles. Des de divendres no es té constància de cap nou contagi en cap de les granges immobilitzades, que en total són una vuitantena.