Rubén Guijarro: "El bàsquet torna a casa"

Rubén Guijarro, alcalde de Badalona, explica que ho tenen tot a punt per a la Copa del Rei ACB de bàsquet: "El bàsquet torna a casa i ben segur que lluirà", celebra després de 37 anys sense acollir aquesta competició. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, destaca l'impacte que pot servir per a la ciutat: "Que serveixi de motor de canvi, com si fossin uns petits Jocs Olímpics", confia el batlle. Deetalla que es calcula un impacte econòmic d'uns 10 milions d'euros de forma indirecta, i d'uns 4-5 de forma directa.