Vilasanjuan: "La gent està en mans d'ajudes del terratrèmol"

Rafael Vilasanjuan adverteix que la cua dels terratrèmols a Turquia i Síria durarà temps: creu que superar l'emergència portarà uns 12 mesos. "Em preocupa que no canviem el focus", afegeix. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, demana deixar la mirada política i posar una mirada humanitària: "La gent està pràcticament en mans de les ajudes". El director d'Anàlisi i Desenvolupament Global d'ISGlobal diu que "les víctimes no són el primer focus de batalla", sinó que "ara queda prepara la fase d'emergència". Confia en una treva humanitària a les zones afectades pels terratrèmols a Síria: "Perquè aquesta gent que no ha mort pel terratrèmol no mori ara". I explica que la Covid-19 s'ha oblidat des del vessant social, però no des del punt de vista mèdic: "El més important és preparar-nos perquè no torni a passar"