El membre de la llista del PSC a Barcelona, Lluís Rabell, reconeix que no es veu part d'un govern amb Junts: "Tant per l'opció ideològica com pel biaix social. És la dreta nacionalista". Rabell recorda que la història mostra que la "sociovergència" és un mite: "Els governs progressistes han tingut les aliances que han tingut. Collboni és un govern progressista d'Esquerres". Rabell explica que quan li van proposar formar part de la llista del PSC a Barcelona s'ho va pensar, ho va consultar i es va dir: "Per què no?". Lluís Rabell diu que no sap a quin lloc anirà a la candidatura i reivindica que continua tenint les mateixes conviccions de sempre i que no ha canviat ideològicament: "Continuo sent socialista".

Lluís Rabell defensa la renúncia de Jaume Collboni com a tinent d'alcalde per a centrar-se a la campanya electoral: "Va ser un pas molt lògic. S'havia de fer perquè no pot fer campanya com a tinent d'alcalde i l'alcaldessa sí".

"Tenim una 'comunovergència'" En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, Rabell creu que Ada Colau i Xavier Trias volen convertir les eleccions municipals de maig a una confrontació entre Comuns i Junts: "Tenim una comunovergència. El dinar Colau-Trias ( que Xavier Trias va demanar des del Cafè d'Idees ) era una mena de pacte d'agressió mútua necessària". Rabell ha criticat la gestió de l'actual alcaldessa de la ciutat de Barcelona, creu que cal "canviar de lideratge" a Barcelona perquè hi ha "esgotament i desgast": "La gestió de Colau té aspectes que tensionen molt". “☕ @LluisRabell creu que Colau se sent molt còmode en la "simplificació" | @pscbarcelona @socialistes_cat



��️ "Tenim una comunovergència. El dinar Colau-Trias era una mena de pacte d'agressió mútua necessària"



�� https://t.co/MrTxQlnBeM@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/E69WyWYYVN“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 13, 2023 Així i tot, reconeix que hi ha unes "reaccions molt exagerades anti-Colau: "La rebutgen molt passionalment. Lluís Rabell afegeix que respon a una època que és molt emocional i visceral i que s'ha de superar.