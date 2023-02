Jaume Giró: "No són uns bons pressupostos"

L'exconseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Jaume Giró, celebra l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat pel 2023, però sosté que "no són uns bons pressupostos" pel moment inflacionista que estem vivint: "És una bona notícia que hi hagi pressupostos, el que no vol dir que siguin uns bons pressupostos". Giró acusa l'acord de pressupostos de no ser sensible a l'increment de la inflació, que diu, perjudica la classe mitjana treballadora: "La Generalitat recaptarà entre 650-700 milions d'euros més per la inflació i no pot ser una sobreimposició pels ciutadans".

En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, Giró afirma que Esquerra s'assembla cada vega més als Comuns i li retreu que tingui "els seus perjudicis ideològics": "Esquerra s'està apropant molt als Comuns i al seu ideari econòmic, polític i nacional". Jaume Giró critica que durant la negociació s'ha posat el focus amb projectes concrets i no a mesures com "deflactar els trams de l'IRPF a totes les rendes": "He vist parlar de moltes coses, però no he vist que parlessin de com protegir la classe mitjana treballadora".

"Aragonès ha mostrat una flexibilitat ideològica sorprenent" Qui va ser conseller d'Hisenda amb Pere Aragonès, lamenta que ERC hagi acceptat al PSC propostes, com l'ampliació de l'aeroport o el Hard-Rock que a ells no els haurien acceptat: "Hauria suposat una crisi descomunal si Junts ho hagués plantejat". Giró acusa el govern d'Aragonès de "flexibilitat ideològica" per preservar la presidència de la Generalitat: "S'han modificat els principis que té Esquerra i el president ha acceptat coses que el coordinador d'ERC veuria com un pecat mortal". “☕ Giró creu que s'han "modificat" els principis d'ERC i que Aragonès ha acceptat coses que Junqueras veuria com "un pecat mortal"



��️ "La prioritat de preservar la presidència ens sortirà car als catalans"



�� https://t.co/MrTxQlo94k@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/pFgwwl4IOj“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 3, 2023

"Illa el primer sorprès de com Aragonès ha modificat els seus principis" Jaume Giró defensa que Salvador Illa ha estat el primer sorprès de com el president Aragonès ha "modificat dinàmicament els seus principis": "El president Aragonès ha demostrat una elasticitat ideològica sorprenent. L'única raó és preservar la presidència". L'exconseller d'Economia destaca la comunicació no verbal de la signatura de l'acord entre Illa i Aragonès que diu: "sembla un funeral, hi van arrossegats" i considera que Salvador Illa hi va sorprès perquè li han acceptat tot i ha hagut de dir que sí: "No s'esperaven aquest canvi tan radical, des del punt de vista polític, pel PSC era millor que no n'hi hagués pressupost". “☕ Jaume Giró defensa que Illa ha estat el primer sorprès de com el president Aragonès ha "modificat dinàmicament els seus principis".



��️ "L'única raó és preservar la presidència"



�� https://t.co/MrTxQlo94k

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/MVbsKQd8cD“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 3, 2023