La presidenta d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, creu que hi ha hagut una "dilatació artificial" de la negociació dels pressupostos de la Generalitat durant aquestes darreres setmanes: "És important que el PSC digui si vol pressupostos o no". Tot plegat, quan el Govern va donar llum verda al polèmic projecte del Quart cinturó que proposava el PSC i que era un punt de la negociació de pressupostos que més ha bloquejat la seva aprovació les darreres setmanes.

"El PSC fa xantatge” Jéssica Albiach assenyala que ERC no té un model de país i reclama als republicans "una reflexió" per explicar als ciutadans del Vallès quin model tenen i fins a on estan disposats a negociar-ho: "Són ells que tenen la contradicció". Albiach diu que el PSC sí que té un model de país que inclou els 3 projectes de l'Aeroport, la B-40 i Hard Rock i fa xantatge als pressupostos: "Fa xantatge per aquests 3 macroprojectes". “☕ @jessicaalbiach acusa el PSC de fer "xantatge" als pressupostos amb tres macroprojectes | @EnComu_Podem



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/bW3dMXB9ui“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) January 27, 2023

Albiach avisa La portaveu d'En Comú Podem diu que els pressupostos no són de cap govern, sinó del país i avisa a ERC que malgrat el pressupost, votaran en contra de qualsevol mesura que pensin que van en contra de la majoria, encara que els defensi el Govern: "No em tremolaran les cames en votar 'que no' a totes les mesures que van en contra dels interessos de la majoria". “☕ @jessicaalbiach creu que els pressupostos són del "país" i no d'"un Govern" | @EnComu_Podem



��️ "No em tremolaran les cames en votar 'no' a les mesures que van en contra dels interessos de la majoria".



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/4gVufjQcxy“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) January 27, 2023