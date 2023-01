Albiach: "És important que el PSC digui si vol pressupostos"

Jéssica Albiach demana al PSC que digui si vol o no aprovar els pressupostos: "Quan no és una ceba, és un all. Tot són excuses". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, acusa els socialistes de fer una "dilatació artificial en la negociació" i els acusa de fer "xantatge" amb els tres macroprojectes. La presidenta del Grup Parlamentari d'En Comú Podem defensa que el president Aragonès manté la seva paraula amb ells, però veu "bastant inexplicable" que ERC hagi canviat la seva postura sobre la B-40 sense tenir garantit el vot del PSC: "Vam al·lucinar". Creu que els republicans han de fer "una reflexió" sobre els seus posicionaments perquè "són els que tenen la contradicció". Creu que els tribunals aturaran la B-40 "igual que ha passat amb la perllongació de la C-32". I explica que el president li ha dit que vol deixar als socialistes "sense excuses".