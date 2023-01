El Govern ha cedit i ha donat llum verda al polèmic projecte del quart cinturó que proposava el PSC i un punt de la negociació de pressupostos que més ha bloquejat la seva aprovació les darreres setmanes. Després que el ple del Parlament hagi aprovat el punt de la moció del PSC que insta el Govern a executar la Ronda Nord del Vallès amb el vot a favor d'ERC, el president català, Pere Aragonès, ha fet una compareixença per justificar aquest moviment.

El president considera "l'opció més responsable si l'alternativa que hi ha és no disposar de pressupost" i perquè és "imprescindible que el país disposi ja d'uns pressupostos".

Per Aragonès, cedir ha estat l'"opció més útil per la ciutadania". Segons ha dit, el projecte no forma part del seu "model de país" i tampoc el que el país necessita, però "és l’opció més realista". El president republicà ha admès que assumeix "la contradicció, el cost i el desgast polític i personal que suposa prendre decisions per fer avançar el país" per tal de desencallar aquests comptes.

En aquest sentit, el president fa una crida al PSC perquè faci un exercici de "responsabilitat", ja que ara "no hi ha cap escull per no aprovar els pressupostos".

01.09 min ERC cedeix davant el PSC i vota a favor de la B-40 per tirar endavant els pressupostos | Laura Herrero

'Sí' a la B-40 Aragonès ha intentat durant dos mesos que el PSC donés el 'sí' als pressupostos, però els socialistes posaven com a condició tres punts, els quals han estat bloquejant els comptes. Finalment, aquest dimecres Estruch ha anunciat que el seu grup votarà a favor del punt de la moció del PSC que fa referència al tram del quart cinturó entre Sabadell i Terrassa per "desencallar" la negociació dels pressupostos.