Aragonès diu que 'sí' a la B-40 a canvi dels pressupostos

El Govern accepta el projecte de la B-40 del PSC per tal de poder aprovar els pressupostos. ERC trasllada així la pressió al PSC. En una compareixença des del Palau de la Generalitat, el president Aragonès ha dit que ara ja no hi ha excusa per tancar un acord. Tots els ulls ara posats en el PSC. Els socialistes han mantingut durant les negociacions que la B-40 no és l'únic escull però en tot cas, a l'espera de la seva decisió.