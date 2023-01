12:11

Els lletrats de l'administració de justícia es concentren a la porta de la Ciutat de la Justícia de Barcelona

Després de dues aturades el novembre i desembre passats, els lletrats han decidit anar a la vaga indefinida per denunciar que el Ministeri de Justícia no ha mogut fitxa per atendre les seves reivindicacions, entre les quals hi ha que progressivament han assumit més càrrega de feina, però no han millorat les condicions salarials i volen que s'equipari amb la de jutges i fiscals.