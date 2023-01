El primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat que deixa el càrrec al govern municipal per centrar-se en la cursa per l'alcaldia. El regidor d'Economia ho ha explicat en roda de premsa aquest dilluns a la seu del partit, però ho ha avançat Maragall a Catalunya Ràdio al matí. Els partits no han vist amb bons ulls aquesta decisió i l'han titllat d'"irresponsable".

Collboni ha explicat que deixa les seves responsabilitats al Govern per tornar com a alcalde. "Vull liderar aquesta nova etapa i prenc aquesta decisió per liderar l'alternativa, amb llibertat, mantenint el funcionament ordinari del govern municipal", ha dit. La resta de regidors seguiran fent la seva feina i Laia Bonet serà qui ocupi el seu lloc com a primer tinent d'alcalde i regidor d'Economia.