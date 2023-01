El PSC apuja el to a poques hores que venci la negociació

A la recta final de la negociació dels pressupostos, el líder del PSC carrega contra el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per la seva "actitud intransigent". "L'amenaça és la manifestació de la impotència", ha avisat Salvador Illa en un discurs aquest dissabte durant el consell nacional de la formació.

El dirigent dels socialistes catalans assegura que estan negociant "pensant més en Catalunya i en Espanya" que en ells com a partit. I ha tornat a estendre la mà al Govern per aprovar els comptes, tot defensant que la seva proposta és de "mínims" i que s'ha d'acceptar íntegrament.

Illa ha reptat el president de la Generalitat i a Esquerra Republicana a buscar un pacte amb "altres grups" si l'oferta dels socialistes no els convenç.

Dies de distanciament

Aragonès i Illa es van reunir personalment el cap de setmana passat a Arenys de Mar durant una hora i mitja però la trobada no va servir per desencallar les converses. Es tractava de la reunió al més alt nivell després de setmanes de negociació entre el Govern i el PSC per acordar els comptes de la Generalitat que haurien hagut d'entrar en vigor l'1 de gener.

Les dues parts es van emplaçar a seguir parlant però el temps se'ls tira a sobre, i els terminis per tenir uns comptes que es puguin desplegar mínimament amb normalitat durant aquest 2023 s'esgoten.

En una atenció als mitjans dimecres passat, Aragonès va exigir a Illa que no "maximitzés" les seves demandes sobre els grans projectes per acordar els pressupostos. L'ampliació del Prat, el Hard Rock i la B-40 són tres de les reivindicacions dels socialistes. Si bé el cap del Govern encara veu marge per arribar a consensos sobre els projectes, Aragonès va avisar que "potser no podran ser immediats".

Sense retirar la mà estesa per pactar els comptes, Illa ha continuat insistint aquest dissabte que els territoris de Barcelona, el Vallès i Tarragona "necessiten" aquests projectes: "És un oferiment de mínims perquè Catalunya recuperi l'excel·lència".