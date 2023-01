El president parlamentari de Socialistes - Units per avançar i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha assegurat que parlaran aquest mateix matí amb el president Pere Aragonès per desencallar l'acord de pressupostos de la Generalitat pel 2023. Salvador Illa revela que ahir a la nit Aragonès li va enviar un missatge per emplaçar-lo per avui, si bé assegura que li sembla "estrany" que es parli de tancar un acord aquest divendres i ha descartat que ara per ara un pacte: "No hi ha en aquest moment un acord".

Quart cinturó, Aeroport, Pla de Vila-seca-Salou i contracte amb Renfe Així ho ha avançat en una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4 el líder del PSC qui demana llum verda pels 4 projectes que proposen els socialistes i vincular-los als pressupostos: "No es tracta d'estudiar. Es tracta de fer un tram del Quart cinturó, d'ampliar l'aeroport del Prat, d'aprovar definitivament el Pla de Vila-seca-Salou i signar el contracte programa amb Renfe". El PSC oficialitza la seva proposta pels pressupostos

Si no s'accepten els 4 projectes, esmena a la totalitat El primer secretari del PSC ha volgut llançar un advertiment al Govern català: si no s'accepten incloure les 4 propostes dels socialistes, els insta a buscar altres suports: "Ho fem amb la legitimitat de ser la primera força. És una proposta de mínims". Illa reconeix que poden ser projectes "incòmodes" però que tenen un suport social ampli: "Hi ha una majoria de ciutadans a favor d'aquests projectes i demanem que s'incorpori i es tiri endavant". I ha anat més enllà assegurant que presentaran esmena a la totalitat dels comptes si els govern descarta els projectes.