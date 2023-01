Salvador Illa: "Amb Aragonès vam quedar que parlaríem avui"

Salvador Illa detalla que ha acordat parlat de pressupostos amb el president de la Generalitat: ahir es va intercanviar missatges amb Pere Aragonès i que van quedar per parlar avui. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, descarta un acord amb ERC en les pròximes hores si no s'accepten les seves condicions: "Em té molt estranyat que es parli d'un acord avui". El president del Grup Parlamentari de Socialistes - Units per Avançar emplaça el president Aragonès a buscar altres suports al Parlament pels pressupostos si no li sembla correcta la posició del seu partit: "És una proposta de mínims, que la concebem com un tot". El primer secretari del PSC diu que estem "en una etapa diferent" pel que fa a la independència i assegura que el seu partit participarà en el procés anunciat per ERC per discutir entre catalans sobre el referèndum, tot i que descarta un consens sobre aquest mecanisme. Sosté que els polítics del Procés condemnats "han de fer front a les seves competències, com alguns d'ells han fet". Defensa que cimeres com la hispano-francesa estan molt acotades protocol·làriament: "El paper que correspon al president és rellevant, però es el paper que li correspon". I assegura que el PSC del territori també està a favor de l'ampliació de l'aeroport del Prat.