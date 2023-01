El jutge de la Sala Segona del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha aplicat aquest dijous la derogació del delicte de sedició en el Codi Penal, la reforma del qual ha entrat aquest dijous en vigor, a l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, però manté el seu processament per malversació i desobediència.













Aquesta decisió deixa sense efecte l'euroordre de detenció per sedició contra l'expresident, però no pels altres dos delictes dels quals està acusat. El magistrat considera que la derogació planteja un "context pròxim a la despenalització" dels fets investigats, en no encaixar en desordres públics.

Tanmateix, deixa sense efecte les euroordres actuals per sedició, però ordena la crida i cerca a Espanya de Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluis Puig per malversació i desobediència.

El jutge inclou la "malversació agreujada" perquè considera que podria haver hagut enriquiment, un delicte ja existia i està penat amb presó de fins a 12 anys. D'aquesta manera, si decidissin tornar a Espanya, un cop passarien a disposició judicial perquè el jutge, hi hauria moltes possibilitats que després de declarar vaig a presó provisional per la quantitat de pena que se li pot demanar.

Rovira i Ponsatí, processades per desobediència Un cop retirat el delicte de sedició, l'únic delicte pel qual estaran processades les exconselleres Marta Rovira i Clara Ponsatí serà desobediència, que no comporta penes de presó, només inhabilitació. A més, posposa la decisió d'emetre una nova euroordre contra Puigdemont i els altres dos acusats de malversació a l'espera de la resolució dels tribunals de la UE sobre la immunitat parlamentària i la qüestió prejudicial. Cal recordar que les euroordres ja estaven en suspens a l'espera que es pronunciés la Justícia europea. La portaveu del Govern central, Isabel Rodríguez, creu que l'auto de Llarena dona la raó als motius pels quals el Govern central va encetar aquesta reforma del Codi Penal: l'harmonització dels delictes de sedició amb la normativa europea.