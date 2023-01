El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha aplicat aquest dijous la derogació del delicte de sedició en el Codi Penal, la reforma del qual ha entrat aquest dijous en vigor, a l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, però manté el seu processament per malversació i desobediència. Manté les euroordres de detenció contra els polítics fugits del 'procés' per aquests dos delictes i ja no per sedició.