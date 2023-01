El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el primer secretari del PSC, Salvador Illa, s'han reunit aquest dissabte per tractar d'arribar a un acord per tancar els pressupostos. La trobada, que ha tingut lloc a Arenys de Mar i ha durat una hora i mitja, no ha servit per desencallar els comptes, bloquejats encara pels tres punts amb què insisteix el PSC: l'ampliació de l'aeroport del Prat, el projecte del Hard Rock i el quart cinturó. Ambdues parts s'han emplaçat a seguir parlant.

Continuen les discrepàncies Des del Govern han titllat de "positiva" la reunió, mentre que fonts socialistes n'han destacat la cordialitat, però han subratllat que les diferències sobre el projecte de pressupostos "es mantenen". El Govern ja té pactat el vot d'En Comú Podem als comptes, però necessita almenys una altra força parlamentària perquè s'aprovin al Parlament. Per això, està mantenint reunions tant amb el PSC com amb Junts per intentar convèncer-los. Junts, però, recela de la doble negociació que des de la Generalitat estan duent a terme amb ells i amb els socialistes alhora.

Els pressupostos, a tocar El president del Govern, Pere Aragonès, creu que l'acord pels pressupostos està a tocar. Pensa que "venen hores importants" i que aviat tancaran un acord pressupostari. Per això, ha fet el pas de mantenir una conversa telefònica amb Salvador Illa, líder del PSC, la que ha permès donar lloc a la trobada a Arenys de Mar. 02.27 min Negociació dels Pressupostos Per la seva banda, Illa, qui ha revelat aquest contacte telefònic al programa Cafè d'Idees de La 2, ha descartat un pacte ara per ara. En l'entrevista amb Gemma Nierga ha dit que li semblava "estrany" que es parlés de tancar un acord el mateix divendres: "No hi ha en aquest moment un acord". De fet, aquest dissabte en una atenció als mitjans no ha volgut respondre a la pregunta de quan es reunirà amb el president Aragonès i ha avisat que "no hi ha cap llindar de temps". "Si la nostra oferta és acceptada pel Govern, seguirem treballant. I si no, Aragonès pot buscar suports d'altres formacions", ha afegit.

Aragonès demana al PSC "responsabilitat" "Amb voluntat d'acord i diàleg esperem tenir la majoria requerida perquè aquest pressupost pugui ser una realitat". Així s'ha expressat Aragonès des de Manresa al costat de l'alcalde de la capital del Bages, el també republicà Marc Aloy. Després de subratllar que els comptes públics per al 2023 són "absolutament necessaris", el cap de l'executiu català ha al·ludit al PSC sense citar-lo tot demanant-li que posi la "responsabilitat amb la ciutadania" per davant dels "projectes de part". En aquest sentit, el Govern creu que no poden perdre el temps. Aragonès assegura que "el 8% d'increment per a les prestacions socials no pot esperar. L'increment dels pressupostos en l'àmbit de la cultura o els 1.000 milions més en salut no poden esperar".

Tres punts que bloquegen l'acord Precisament, Aragonès i el cap de l'oposició, Salvador Illa, han acordat aquest divendres reunir-se "com més aviat millor" per intentar desencallar les negociacions i arribar a un acord per als pressupostos. El president del Govern i el socialista han mantingut una trucada telefònica després que dijous al vespre Aragonès es posés en contacte amb Illa per proposar-li una trobada. Ara els dos equips estan buscant una data. Fonts de la Presidència asseguren que han ofert tota la disponibilitat perquè la reunió es pugui produir en les pròximes hores. Per poder aprovar els comptes, el PSC demana incloure projectes com el Hard Rock, l'ampliació de l'aeroport del Prat o el Quart Cinturó. Uns projectes amb què Aragonès i l'equip de Govern discrepen, i per això el president català li demana al PSC que no "sacrifiqui" les "aportacions positives" dels comptes. Illa: "No hi ha en aquest moment un acord" Es tracta, segons Aragonès, de "qüestions diferenciades" dels pressupostos. I ha insistit que és possible un acord a quatre bandes si hi ha "voluntat política".