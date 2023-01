El conseller de Territori, Juli Fernández, defensa que el Govern està "una mica més a prop" d'aprovar els pressupostos perquè ja s'han trobat el president Pere Aragonès i el primer secretari del PSC, Salvador Illa: "Estem intentant construir escenaris". Fernández destaca la importància de tenir pressupostos que incorporaran 3.000 milions d'euros extres: "És una eina imprescindible". Juli Fernández demana celeritat en les negociacions per acordar els pressuposts: "Segur que al PSC tenen voluntat. Hauríem d'intentar que sigui al més aviat possible".

Demana anar més enllà de la frase: "Amplieu l'aeroport"

En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, Fernández reconeix que un dels punts de bloqueig de la negociació amb el PSC, és l'ampliació de l'aeroport del Prat proposada per AENA on recorda, depèn de l'Estat i no hi ha ni l'ajuntament de Barcelona ni el del Prat "Se'm fa difícil d'entendre en gran part perquè són competència de l'Estat". Juli Fernández reclama solucions "reals i viables" per l'aeroport i assenyala que el projecte d'AENA té algunes dificultats com l'impacte ambiental: "És millor no bloquejar-se i buscar solucions".

"☕ @julifernandez defensa que les aerolínies 'lowcost' han de tenir millor implantació en aeroports secundaris i no al del Prat



El conseller de Territori detalla que la majoria de vols que operen al Prat són de companyies de "lowcost" i aposta per un canvi de gestió: "Va molt més enllà de la simple frase: 'Amplieu l'aeroport'". Com ha reclamat en el cas de l'aeroport, el conseller de Territori, reivindica la gestió de Rodalies i poder disposar d'un sistema ferroviari integral on la Generalitat tingui la capacitat d'invertir perquè millori.