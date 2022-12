01:25

El PSC i Junts reclamen tres inversions clau per acordar els pressupostos: l'ampliació de l'Aeroport, la construcció de la Ronda Nord i el Hard Rock de Tarragona.

L'ampliació de l'aeroport del Prat va comptar amb una forta oposició l'any passat i ara és tornar a plantejar. Principalment, el PSC reclama desbloquejar els 1.700 milions de què disposa l'estat per augmentar la capacitat de passatgers. En aquests moments s'exigeix que al primer semestre de 2023 es recuperi el projecte respectant la biodiversitat.

L'altre gran projecte és la Ronda Nord del Vallès o també coneguda com a B-40. La negociació se centra en la represa de l'estudi i l'execució d'una nova carretera entre Sabadell i Terrassa. Es demana que al març de l'any vinent ja estigui signat el conveni per al finançament de la nova via.

En darrer lloc, el Hard Rock del Camp de Tarragona. Tant Junts com el PSC collen l'executiu perquè el centre recreatiu de Vila-seca i Salou sigui una realitat. Sé sol·lícita que el Govern aprovi de manera definitiva el pla director urbanístic per iniciar les obres el 2023. Es contempla la creació de més 8.000 llocs de feina | Àlex Cabrera