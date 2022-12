L'episodi d'incendi d'un patinet elèctric a un vagó dels trens de FGC el passat mes de novembre ha precipitat la decisió de l'ATM d'iniciar un procés per tal de prohibir que es puguin dur dins els combois. Una mesura que no pot prendre l'ATM, per això el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sanglas, ha insistit que s'insta als operadors de transport a restringir el seu ús per evitar riscos.

A l'incident, que va deixar 3 ferits lleus per intoxicació del fum de la bateria cremada, se li sumen altres casos de focs en habitatges provocats pel sobrecalfament de les bateries. Catalunya no és l'únic lloc que ha decidit prendre aquesta mesura, ja que a Londres ja està prohibit i a París està en procés de ser-ho.