L'ús del patinet elèctric a l'Àrea Metropolitana de Barcelona s'ha disparat en els últims cinc anys, un fenomen que representa ja el 0,8% de la mobilitat quotidiana. Segons l'últim estudi de l'Institut de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, aquesta forma de mobilitat ha augmentat un 510% respecte al 2017, passant dels 13.305 desplaçaments als 81.184. Un increment que ha vingut acompanyat d'un augment de la inseguretat i de les infraccions viàries.

I és que els accidents amb la implicació dels patinets elèctrics s'ha disparat gairebé un 80% a Barcelona respecte al 2019, segons dades de l'Ajuntament. De fet, la taxa d'accidentalitat amb aquest tipus de mobilitat només és inferior a la de la motocicleta. Això sí, la majoria dels sinistres són lleus i les persones ferides són els mateixos conductors del patinet.

Augment de les infraccions i la inseguretat

Anar amb patinet per la vorera pot sortir car, exactament a 50 euros. Aquesta és una de les infraccions més freqüents, ja que un 26% ho fan. Aquest mitjà de transport és cada vegada més utilitzat a Barcelona, sobretot per joves. I un major ús implica més possibilitats d’accidents, en molts casos provocats per les infraccions dels usuaris. Destaca que la majoria dels conductors, un 60%, admet que circula més ràpidament del que deuria.

En aquest sentit, un 16% admet que té el patinet trucat perquè arribi a més velocitat, una acció que és il·legal, ja que la màxima velocitat permesa amb aquest tipus de transport són els 25 km/h. La inseguretat augmenta amb el fet que el 23% dels usuaris dels patinets no coneix les normes de circulació.