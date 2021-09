El RACC sol·licita baixar els carrils bici a la calçada per a reduir els conflictes entre ciclistes, patinets i vianants

El RACC ha presentat l'estudi "El comportament dels usuaris de vehicles de mobilitat personal (VMP) a Barcelona", que analitza el perfil i el comportament dels usuaris de patinets i altres vehicles de mobilitat personal a la ciutat. L'objectiu d'aquest estudi consisteix a comprendre les claus d'aquest fenomen en creixement i proposar recomanacions per a millorar la convivència i garantir la seguretat de tots els usuaris.





Un 94% dels conductors de patinets de Barcelona no respecten la velocitat permesa en els carrils bici sobre la vorera, gairebé la meitat fan servir auriculars mentre circulen i 1 de cada 4 admet fer servir el telèfon mòbil durant els desplaçaments.



Aquestes dades explicarien l'alta sinistralitat d'aquest tipus de vehicles amb relació a la resta. I és que enguany ja hi ha dues víctimes mortals usuàries de patinets, una d'elles, un menor de 16 anys.

Desconeixen la normativa

Representen menys de l'1% de la circulació, però estan implicats en el 5% dels accidents de trànsit a Barcelona, sent els protagonistes de col·lisió i atropellaments sobretot amb vianants, altres patinets o amb ciclistes. Segons el darrer estudi del RACC amb 600 enquestes i 3.000 observacions directes, el 51% dels usuaris admeten desconèixer la normativa per circular.



S'ha observat que aproximadament la meitat dels usuaris (52%) no utilitza casc, llums o armilla reflectora, una mesura obligatòria en el cas dels vehicles tipus B.



4 de cada 5 usuaris de patinets a la ciutat, procedeix del transport públic, o anava a peu o en bici i fa menys de dos anys que l'utilitzen. Per aquesta raó, el president del RACC creu imprescindible exigir una mínima formació.