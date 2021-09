Els principals contaminants baixen a la superilla de Sant Antoni

Els contaminants atmosfèrics NO2 i PM10 s'han reduït un 25% i un 17% respectivament a la superilla de Sant Antoni, a Barcelona, segons dades recollides el 2017, abans de les obres, i el 2018, un cop acabades, a la cruïlla dels carrers de Comte Borrell i de Tamarit.

Superilla de Sant Antoni

A la superilla de Sant Antoni, s'observa un descens dels principals contaminants. També es percep una reducció de la contaminació acústica i que els nous espais afavoreixen la socialització. S'observa que, si bé hi ha molta gent gran fent-ne ús, n'hi ha poca de jove. El 94% de les dones i el 89% dels homes caminen per la superilla, però només el 2% de les dones i el 6% dels homes hi fan una activitat vigorosa.