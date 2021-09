Seat planteja possibles ajustaments per la manca de semiconductors

Seat reconeix que la crisi de semiconductors tindrà "un gran impacte" en els seus resultats. El president de la multinacional, Wayne Griffiths, ha afirmat que s'han "d'ajustar les necessitats" sense acabar de concretar de quina manera podria afectar a la plantilla.

Les exportacions de vehicles van sumar 18.273 MEUR durant el primer semestre, xifra que representa un 34,2% més que el mateix període de l'any passat-molt marcat pels mesos d'inactivitat per la pandèmia- però un 3,7% menys que els sis primers mesos del 2019, segons dades de la patronal Anfac.

Per la patronal, el sector demostra la seva "resiliència" tot i el context de crisi econòmica i sectorial i l'escassetat de microxips que està afectant greument la producció de vehicles. De fet, Anfac augura que els efectes es deixaran notar encara més al segon semestre. Pel que fa a les importacions, van arribar als 8.197 milions d'euros, un 22,4% més que en comparació que el 2020. En comparació a 2019, però, es va registrar un descens del 29,3%.

Seat tria Cupra per fer el seu primer vehicle urbà 100% elèctric

El primer vehicle urbà cent per cent elèctric de Seat serà de la marca Cupra i, per ara, no hi ha plans per fer un Seat equivalent, segons ha anunciat la companyia durant la fira IAA Mobility de Munic. Fonts de l'empresa han indicat que Seat aspira a fabricar aquest nou model de Cupra a Martorell, a partir del 2025, però que la localització exacta encara no està confirmada. Al mateix esdeveniment, el grup Volkswagen ha presentat el prototip ID Life, un model elèctric SUV i urbà. Segons el diari 'Expansión', el conseller delegat de Volkswagen, Ralf Brandstätter, ha dit que "probablement" aquest vehicle es fabricarà a Espanya, on ha donat per fet que s'instal·larà la planta de bateries.

La planta, encara sense localització concreta, es farà "a prop de Martorell", segons va dir la ministra Reyes Maroto quan va anunciar els plans d'un PERTE per a la mobilitat elèctrica.