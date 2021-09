La Diputació de Lleida demana nous accessos a l'AP-2

L’autopista AP2 en el tram de la plana de Lleida és el que té menys accessos si es compara amb l’autovia o amb l’AP7. Ho posa de manifest un estudi tècnic presentat per la Diputació de Lleida, a partir del qual es proposa que s’obrin nous enllaços per tal que els municipis que ara mateix no tenen accés aquesta via en disposin.

La creació de nous enllaços facilitaria l’arrelament al territori i el desenvolupament del Segrià i les Garrigues, les dues comarques per on passa l’autopista AP-2. “És una oportunitat de desenvolupament econòmic, turístic, agroalimentari i industrial per a les terres de Lleida”, diu Joan Talarn, president de la Diputació de Lleida. També hauria de servir per reduir la sinistralitat de l'N-240 entre Lleida i les Borges Blanques, un tram que els alcaldes de la zona, amb la plataforma "Prou morts a l'N-240", reiteradament han demanat que es desdobli.

L'informe de la Diputació de Lleida no fa un càlcul de l'impacte econòmic que suposaria la proposta. Un cop es tingui aquesta informació s'enviarà al Ministeri.

Futur model de peatges encara per definir Des de l'u de setembre no s'ha de pagar a l'hora de circular per quatre de les principals autopistes catalanes: l'AP-7, l'AP-2, la C-32 nord i la C-33. El govern espanyol haurà de definir abans de l'any 2024 quin model de pagament implanta per finançar el manteniment i la gestió de tota la xarxa d'alta capacitat de l'Estat. Per la ministra de Transports, Raquel Sánchez, s'ha d'assumir que si volem una xarxa de carreteres competitiva i que sigui sostenible cal assegurar que es pugui finançar principalment per les persones que la usen, seguint el lema de qui contamina, paga. “Nuestra prioridad sigue siendo la conservación de las infraestructuras para garantizar una movilidad segura.



