Després de mig segle, aquest dimecres és el primer dia sense haver de pagar per circular per les principals autopistes catalanes. Des de la passada mitjanit, i en algunes vies des d'unes hores abans, s'han aixecat les barreres dels peatges de l'AP-7, l'AP-2, la C-32 nord i la C-33.

Els usuaris més habituals celebren el final dels peatges . Es queixen que "els peatges estaven ja més que amortitzats" i lamenten el greuge que suposa que "a la resta de l’Estat a la majoria de vies d’alta capacitat no es pagui".

“�� Catalunya s'allibera de 556 kilòmetres d'autopistes de peatge. �� Des d'aquesta mitjanit ja no cal aturar-se a les barreres de l'AP-7, l'AP-2, la C-33 i la C-32 Nord | @alexcabcol @radio4_rne pic.twitter.com/iI51DPfXPy “

Als peatges de Martorell o la Roca del Vallès , totes les barres ja estan aixecades des del vespre d’aquest dimarts. La manca de costum fa que els treballadors d’Abertis hagin col·locat cartells de color blau perquè els conductors no s’aturin a les cabines. De moment, encara cal reduir velocitat a l’espera que desapareguin les guixetes.

"No s’aturi"

La idea es comença a gestar fa uns mesos entre els ajuntaments Baix Maresme amb la Generalitat. Els treballs encara són molt preliminars però afectaria municipis com el Masnou, Premia de Mar, Cabrera o el mateix Vilassar de Mar .

Al Maresme , una vegada alliberada la C-32, l’objectiu dels ajuntaments és pacificar Nacional II . A Vilassar de Mar el consistori assegura que ara treballen per poder prioritzar el vianant i al passeig marítim . Així es preveu reduir la via de 4 carrils a 2, integrar-hi el carril bici i ampliar les voreres.

El manteniment a partir d’ara

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha advertit a Martorell que el Govern vol aplicar un sistema basat en el fet que paga el que usa i contamina per fer front al manteniment de les carreteres que han deixat de tenir barreres. Tot i això ha advertit que aquest nou model "no tindrà res a veure" amb els peatges com els coneixem.

Sánchez defensa que "cal entendre" i "assumir que, si volem una xarxa de carreteres competitiva i que sigui sostenible, també cal assegurar que es pugui finançar principalment per les persones que la usen, seguint el lema de qui contamina, paga".