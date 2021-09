Inaugurat l'enllaç viari entre l'A-2 i l'AP-7 a Castellbisbal

La posada en servei de l’enllaç entre l’autovia A-2 del Baix Llobregat i l’AP-7 a Castellbisbal no ha comptat amb la presència del vicepresident de la Generalitat i conseller de Territori, Jordi Puigneró, perquè ho considera un acte de propaganda del govern espanyol. El govern català denuncia que l’obra ha avançat a un ritme molt lent, de 200 metres de carretera cada any, i creu sospitós que la inauguració hagi coincidit amb l’acabament de les concessions de diverses autopistes.

La Generalitat reclama al govern espanyol el traspàs de les autopistes alliberades i el rescat de les vies ràpides que són titularitat del Govern i que encara queden amb peatge.

“El dia 31 posem fi a l'espoli de l'Estat via peatges, unes autopistes que els catalans hem pagat vàries vegades i que per tant haurien de ser nostres. N'exigim el seu traspàs així com el rescat dels peatges que queden tal i com es va fer amb les radials de Madrid. pic.twitter.com/AdvwhOweeO“