La Moncloa vol que les autovies es paguin amb peatges a partir de 2024

El dèficit en la conservació de les carreteres de l'Estat arriba als 8.000 milions d'euros. Per revertir la situació, el Govern estudia incorporar peatges a la xarxa d'alta capacitat, autovies i autopistes, de tot el país a partir de 2024.

L'Executiu s'ha fixat aquesta data, 2024, basant-se en l'experiència internacional perquè la mesura ha de ser estudiada, aprovada i aplicada. Un procés que podria suposar implementar el sistema de pagament per ús a la xarxa de carreteres de l'Estat en tres anys.

En un primer moment, el Govern de Pedro Sánchez espera portar a terme una campanya de "conscienciació i sensibilització" sobre els transportistes i la població pel que fa a la necessitat d'executar aquesta mesura. Així i tot, l'ús de peatges a les autovies i autopistes d'Espanya està inclòs en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència remès a Brussel·les.

Espanya té una xarxa estatal de 26.466 quilòmetres, dels quals uns 12.000 pertanyen a carreteres d'alta capacitat, amb unes despeses de conservació "creixents" i que "no es possible que siguin assumits de manera directa pels recursos pressupostaris", apunta el document.

Pagament per ús i amb bonificacions

La Moncloa considera que el sistema del pagament per ús "permetria garantir la conservació de la xarxa viària a més de generar incentius cap a la major eficiència en el model de transport" per reduir l'emissió de gasos. A més, justifica que aquestes reformes fiscals busquen incentivar "comportaments més sostenibles i eficients", és a dir, "internalitzar els costos externs lligats a l'impacte ambiental (contaminació, soroll, ocupació de l'espai", congestió o manteniment de les infraestructures).

La proposta del Govern suggereix que el pagament per ús pugui ser "escalable i progressiu" o que hi hagi "reduccions i bonificacions a col·lectius menys afavorits o usuaris habituals".La proposta recollida en el Pla de Recuperació arriba pocs mesos abans de la finalització de les concessions de l'AP-7 entre Tarragona i la frontera i l'AP-2 entre Saragossa i el Vendrell i coincideix amb el debat creixent de com ha ser el model de finançament de les vies d'altes prestacions.

Aquestes i d'altres mesures, que es podrien fer extensibles a totes les carreteres de la xarxa estatal, quedarien recollides en la futura Llei de mobilitat i finançament del Transport, que té com a objectiu principal abordar els reptes de la sostenibilitat, la digitalització i la cohesió social i territorial. La previsió és que en el primer semestre d'aquest any es faci una primera lectura al Consell de Ministeris i que l'aprovació definitiva sigui a la segona meitat del 2023.