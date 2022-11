Més de la meitat dels barcelonins consideren que cada cop és més complicat circular per la ciutat amb vehicle privat o a peu. És una de les conclusions de l'última enquesta del RACC, que ho atribueix als diversos tipus de carrers, usos de les vies, velocitats i prioritats de circulació. I és que l'ús de la bicicleta ha augmentat un 40% en una dècada i l'ús dels patinets elèctrics s'ha disparat un 510% en els últims cinc anys.

Aquest increment ha vingut acompanyat de l'augment dels accidents i, per tant, de la inseguretat viària. Així, el 65% dels ciutadans creuen que circular per Barcelona es complica cada vegada més. De fet, el 66% consideren que la ciutat no està adaptada ni preparada per fer conviure diversos tipus de transport en un mateix espai.