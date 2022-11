Creix la inseguretat entre els ciutadans a l'hora de circular per Barcelona

6 de cada 10 barcelonins consideren que moure¿s per la ciutat és cada vegada més complicat.

Augmenta la sensació d'inseguretat entre els ciutadans de Barcelona a l'hora de circular per la ciutat a peu o en vehicle privat. De fet, 6 de cada 10 barcelonins consideren que moure’s per la ciutat és cada vegada més complicat, i 4 de cada 10 creuen que no és segur, segons un estudi del RACC | Lourdes Gata