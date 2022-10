El servei de bicicleta d'ús compartit traspassarà els límits de la ciutat de Barcelona: a partir del 2023 i de forma progressiva el nou servei AMBici permetrà connectar 15 municipis de l'àrea metropolitana amb la capital catalana. Primer s'instal·larà a Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Cornellà, i després a les 12 localitats restants. Una passa més amb l'objectiu de reduir l'ús del transport privat.

Els usuaris disposaran de 2.600 bicicletes 100% elèctriques d’última generació i 236 estacions d’estacionament. Com que la integració amb el Bicing de Barcelona no ha estat possible, els usuaris que vulguin entrar a la capital catalana, que disposaran d’un abonament amb descomptes per utilitzar els dos serveis, podran canviar de bicicleta en set estacions de transferència situades als municipis fronterers.

Quins municipis gaudiran del servei? Les localitats que disposaran del servei de bicicleta metropolitana d'ús compartit són: L’Hospitalet de Llobregat

Cornellà de Llobregat

Badalona

El Prat de Llobregat

Esplugues de Llobregat

Santa Coloma de Gramenet

Sant Feliu de Llobregat

Sant Joan Despí

Sant Just Desvern

Molins de Rei Sant

Boi de Llobregat

Sant Adrià de Besòs

Viladecans

Gavà

Castelldefels

Quant costa l'abonament? Durant el 2023, el primer any de funcionament, l’abonament costarà 25 euros amb els primers 30 minuts de trajecte gratuïts. A partir de la mitja hora, el trajecte costarà 0,50 € cada 30 minuts. A partir de l’any 2024, el servei costarà 40 euros a l’any i els primers 30 minuts, 15 cèntims. Els usuaris podran demanar una targeta física per sis euros, o bé fer servir l’aplicació mòbil, sense cost.