9 de cada 10 ciclistes no tenen carrils bici connectats

Els ciclistes es troben insegurs a Barcelona: 9 de cada 10 declara que no tenen xarxa pedalable contínua per fer els trajectes en bici. Així ho demostra l'últim baròmetre del RACC sobre la mobilitat amb bicicleta a la capital catalana i els seus entorns. Segons els ciclistes, quan no hi ha un espai concret per la circulació de les bicis, es veuen obligats a buscar alternatives que no sempre compleixen amb la normativa i que els posen en perill.

La bici ja representa el 3% de la mobilitat a Barcelona, una tendència creixent els darrers anys. I l'Ajuntament ha fet una aposta per la bici, com demostra el 15% d'augment del carril pedalable en els últims dos anys. Tanmateix, la principal queixa dels ciclistes és la connexió entre els diferents carrils bicis. Tampoc els agrada el disseny de les cruïlles i els aparcaments segurs i alerten del risc que suposa que bicicletes i patinets elèctrics utilitzin els mateixos espais.

Inseguretat amb els patinets elèctrics

El 85% dels ciclistes declara que no considera satisfactori el disseny dels carrils bici a cruïlles i rotondes i el 70% afirma que no se sent segur als carrils de bus bici. Per això, demanen que els carrils bici no estiguin desconnectats per no veure's obligats a circular per la calçada o per voreres on no poden circular. També demanen que es millorin les cruïlles i rotondes i que no se'ls posi al mateix carril que els autobusos, com als carrers Creu Coberta, Via Laietana i Pi i Margall.

“��‍♀️ El 68% dels ciclistes enquestats no troben segur compartir espai amb l’autobús en un mateix carril, com seria el cas a la nova Via Laietana o al carrer Pi i Margall.“ — RACC Mobility Club (@ClubRACC) July 5, 2022

D'altra banda, els usuaris demanen que no hi hagi un espai compartit entre bicis i patinets elèctrics (VMP) perquè els genera vulnerabilitat. De fet, el 20% afirma que ha patit un accident i, d'aquests, el 30% ha estat amb un VMP. El president del RACC, Josep Mateu, recomana més formació per a usuaris de VMP i bicis, i que es facin els carrils més amples per millorar la convivència entre els dos tipus de vehicles.