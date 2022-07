01:36

9 de cada 10 ciclistes no tenen xarxa pedalable contínua per poder fer tots els seus trajectes, segons el baròmetre de la mobilitat ciclista a Barcelona del RACC. Aquest mostra que més de la meitat (el 69%) no se sent segur als carrils de bus - bici.

La bici ja representa el 3% de la mobilitat a Barcelona, una tendència creixent els darrers anys. I l'Ajuntament ha fet una aposta per la bici, com demostra el 15% d'augment del carril pedalable en els últims dos anys. Tanmateix, la principal queixa dels ciclistes és la connexió entre els diferents carrils bicis.

Quan als ciclistes se'ls hi acaba el seu carril, han de baixar a la calçada amb els cotxes, el que posa en perill l'usuari, o conduir per la vorera amb els vianants, una solució il·legal. El baròmetre del RACC també a punta que al 85% dels ciclistes no els hi agraden els carrils bici de rotondes i cruïlles. I un 69% dels ciclistes també es queixen de la perillositat de compartir carrils bici amb autobusos.

Cal destacar que el percentatge de ciclistes que desconeixen la normativa de circulació és del 33%, una xifra massa alta, segons el RACC, però que millora el 38% de l'any passat | Guillem Vives